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Бенфика - ПСВ 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
18 Августа 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
14.04.2011 Лига Европы 1/4 финала ПСВ Эйндховен2 : 2Бенфика
07.04.2011 Лига Европы 1/4 финала Бенфика4 : 1ПСВ Эйндховен

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