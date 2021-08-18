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Янг Бойз - Ференцварош 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
18 Августа 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Янг БойзФеренцварош
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Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
Швейцария Маттео Ванетта
Австрия Петер Штёгер

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