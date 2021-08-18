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Селтик - АЗ Алкмар 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
18 Августа 2021, Среда. 21:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
СелтикАЗ Алкмаар
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Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Нидерланды Паскаль Янсен

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