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Ингулец - Динамо Киев 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
18 Августа 2021, Среда. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ИнгулецДинамо Киев
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Составы команд
Ингулец
Петрово
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
25.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 23 Динамо К5 : 0Ингулец
21.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 10 Ингулец0 : 2Динамо К

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