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Казахстан - Украина 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
1 Сентября 2021, Среда. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
КазахстанУкраина
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Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Казахстан - Украина, который состоится в Казахстан, 01 сентября 2021 года в 17:00 (UTC+3).

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Составы команд
Казахстан
Украина
1 Казахстан вр Стас Покатилов
23 Казахстан зщ Юрий Логвиненко
22 Казахстан зщ Александр Марочкин
2 Казахстан зщ Сергей Малый
20 Казахстан зщ Марат Быстров
5 Казахстан пз Исламбек Куат
84'
8 Казахстан пз Асхат Тагыберген
90'
14 Казахстан пз Владислав Васильев
90'
13 Казахстан пз Азат Нургалиев
61'
7 Казахстан пз Руслан Валиуллин
9 Казахстан нп Артур Шушеначев
60'
17 Казахстан нп Абат Аймбетов
60'
19 Казахстан пз Бактиёр Зайнутдинов
61'
11 Казахстан зщ Ян Вороговский
84'
16 Казахстан пз Рамазан Оразов
90'
21 Казахстан пз Георгий Жуков
90'
12 Украина вр Андрей Пятов
13 Украина зщ Илья Забарный
2 Украина зщ Эдуард Соболь
82'
21 Украина зщ Александр Караваев
16 Украина зщ Виталий Миколенко
22 Украина зщ Николай Матвиенко
17 Украина пз Александр Зинченко
5 Украина пз Сергей Сидорчук
75'
7 Украина пз Андрей Ярмоленко
18 Украина пз Виталий Буяльский
59'
9 Украина нп Роман Яремчук
59'
15 Украина пз Виктор Цыганков
59'
8 Украина пз Руслан Малиновский
59'
10 Украина пз Николай Шапаренко
75'
20 Украина нп Даниил Сикан
82'
Запасные
12 Казахстан вр Игорь Шацкий
15 Казахстан вр Мухаммед Сейсенбек
3 Казахстан зщ Нуралы Алип
4 Казахстан зщ Темирлан Ерланов
6 Казахстан пз Максат Тайкенов
10 Казахстан пз Самат Жарынбетов
18 Казахстан пз Эркин Тапалов
1 Украина вр Денис Бойко
23 Украина вр Дмитрий Ризнык
6 Украина зщ Тарас Качараба
11 Украина зщ Виктор Корниенко
4 Украина зщ Сергей Кривцов
3 Украина зщ Александр Сирота
19 Украина зщ Александр Тымчик
14 Украина пз Евгений Макаренко
Главные тренеры
Казахстан Талгат Байсуфинов
Украина Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 3 Украина1 : 1Казахстан
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 8 Украина2 : 1Казахстан
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 3 Казахстан1 : 3Украина
Текстовая трансляция
90+7'
Матч завершён! Украина снова потеряла очки в игре с Казахстаном, крайне усложнив себе турнирное положение. Ещё и двоих игроков потеряли перед встречей с Францией из-за перебора жёлтых карточек. 2:2! Спасибо, что были с нами эти полтора часа игрового времени. Хорошего вечера!
90+6'
2:2
Руслан Валиуллин
Гол! Валиуллин от линии вратарской вколотил мяч в сетку мощным ударом! В верхний ближний угол ударил футболист сборной Казахстана.
90+3'
1:2
Даниил Сикан
Гол засчитан! Сикан отличился, протолкнув мяч низом с близкого расстояния.
90+3'
Даниил Сикан
Сикан гол забил, но проверят его будут.
90+1'
Пять минут компенсировал арбитр к основному времени матча.
90'
Аймбетов мог вырвать победу для Казахстана. Выскочил он фактически один на один и перебрасывал Пятова, но опытный голкипер дотянулся к мячу, а дальше защитник подстраховал. Угловой будет!
88'
Малиновский пробил от линии штрафной. Защитник заблокировал.
87'
Миколенко простреливал вдоль ворот, но никто не откликнулся на эту передачу.
84'
 
Ян Вороговский
Куата заменил Вороговский.
82'
 
Даниил Сикан
Сикан вышел вместо Соболя.
79'
Соболь навесил в штрафную на Ярмоленко, который не смог нанести головой акцентированный удар.
76'
 
Николай Шапаренко
Шапаренко заменил Сидорчука.
76'
Цыганков в дальний нижний угол пробивал на технику из-за пределов штрафной. Не спас бы вратарь, скорее всего, но не попал в створ Виктор.
74'
1:1
Руслан Валиуллин
Гол! Классный заброс из глубины на Валиуллина прошёл, он принял мяч в штрафной и с близкого расстояния вколотил его в сетку!
74'
 
Александр Зинченко
В середине поля сфолил Зинченко и получил жёлтую карточку. Пропустит он игру с Францией.
71'
Украинцы с огнём играют. Нужен им второй гол. Уже на три наработали, но не летит мяч в ворота хозяев. Да и Казахстан обретает уверенность в атаке постепенно. Это тревожный знак для украинцев. Подобное уже было весной в Киеве.
68'
Забили гол казахи, но офсайд был зафиксирован. VAR его подтвердил.
65'
Соболь вышел один на один с вратарём, но плохо ударил — во вратаря! Очень похож этот момент на предыдущий эпизод с Матвиенко.
63'
Матвиенко протащил мяч через половину поля, сыграл в стенку с партнёром, вошёл в штрафную, но ударил в голкипера!
60'
 
Бактиёр Зайнутдинов
Шушеначева заменил Аймбетов, а Нургалиева — Зайнутдинов.
59'
 
Руслан Малиновский
Малиновский и Цыганков вышли. Поле покинули Яремчук и Буяльский.
58'
Караваев в руки голкиперу пробил.
57'
Пятов кулаком выбил мяч подальше после навеса с углового.
56'
Валиуллин простреливал с фланга, Сидорчук заблокировал мяч. Угловой будет.
54'
Казахстан пытается высокий прессинг демонстрировать.
52'
 
Виталий Миколенко
Миколенко сорвал перспективную атаку казахов и получил предупреждение. Пропустит игру с Францией. Это потеря для Украины.
51'
Ярмоленко с лёта от линии штрафной ударил в защитника.
48'
Ярмоленко пытался ударить или прострелить от лицевой линии в падении, но мяч вышел за пределы поля. Удар от ворот.
46'
Второй тайм начался!
45+1'
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр и отправил команды в раздевалки. Отдохнём и мы минут 15!
44'
Васильев в руки Пятову ударил из-за пределов штрафной.
43'
 
Владислав Васильев
Сбил на фланге соперника Васильев и получил предупреждение. Первое в нашем матче!
43'
Валиуллин прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров не замкнул.
41'
Перспективный стандарт на линии штрафной заработали украинцы. Однако с него Зинченко в стенку пробил.
39'
Валиуллин с носка пробил из пределов штрафной. Мяч в руках голкипера.
36'
Затяжная атака Казахстана в эти минуты проходит, но без ударов.
34'
Куат издали ударил намного выше ворот.
31'
Нургалиев низом из-за пределов штрафной пробил в угол. Пятов на месте!
31'
Васильев издали пробил над перекладиной.
29'
Первый угловой подали казахи. Защитник сборной Украины головой вынес мяч в поле.
27'
Удар Ярмоленко в нижний угол заблокировал защитник.
25'
Ярмоленко в штангу пробил после прострела с фланга, а затем на добивании Сидорчук в перекладину ударил от линии штрафной!
24'
После навеса с фланга в штрафную сборной Украины никто из казахов пробить не смог. Удар от ворот.
22'
Забарного толкнули в спину. Быстро разыграли украинцы штрафной.
19'
Больше 75% времени владеют мячом украинцы.
16'
Соболь подхватил мяч на линии штрафной и пробил в каркас ворот! Ярмоленко на отскок не смог должным образом среагировать, дабы добить мяч в ворота.
15'
Быстров пытался пробить от линии штрафной, но защита заблокировала его удар.
13'
Давят украинцы, практически не выпуская соперника из штрафной.
11'
Миколенко головой после флангового навеса пробил, находясь в середине штрафной. Мяч над перекладиной прошёл.
10'
Сидорчук от линии штрафной пробил низом. Защитник перевёл мяч на угловой.
9'
Фол на фланге. Малый правила нарушил.
6'
Пока Казахстан середину поля толком и не переходил.
3'
Активно украинцы начали, даже арбитра не успели мы представить. Литовец Донатас Румшас сегодня будет контролировать порядок на поле.
2'
0:1
Роман Яремчук
Гол! Яремчук принял мяч на грудь и пробил под перекладину издали, голкипер не выручил! Шикарно с лёта сыграл Роман!
1'
Матч начался! Поехали!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Казахстан — Украина. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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