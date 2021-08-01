Португалия - Ирландия 1 сентября прямая трансляция
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|Руй Патрисиу
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|Рафаэл Геррейру
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|Рубен Диаш
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|Диогу Жота
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|Антони Лопеш
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|Диогу Мейрелеш
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|Нелсон Семеду
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|Домингуш Дуарте
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|Нуну Мендеш
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|Рубен Невеш
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|Отавио
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|Гонсалу Гедеш
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|Перейра Данилу
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|Жоау Моутинью
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|Жоау Мариу
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|Андре Силва
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|Кивин Келлехер
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|Джеймс Талбот
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|Райан Мэннинг
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|Джеймс Макклин
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|Эндрю Омобамиделе
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|Гарри Артер
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|Конор Хурихейн
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|Джейсон Моламби
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|Джеймс Коллинз
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|Дэрил Хорган
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|Трой Пэрротт
|Фернанду Сантуш
|Стивен Кенни
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|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
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