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Португалия - Ирландия 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Фару, Португалия), вместимость: 30305
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ПортугалияИрландия
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Составы команд
Португалия
Ирландия
1ПортугалияврРуй Патрисиу
5ПортугалиязщРафаэл Геррейру
4ПортугалиязщРубен Диаш
3Португалиязщ Пепе
20ПортугалиязщЖоау Канселу
15ПортугалияпзРафаэл Силва
11ПортугалияпзБруну Фернандеш
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
10ПортугалияпзБернарду Силва
21ПортугалиянпДиогу Жота
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
1ИрландияврГэвин Базуну
4ИрландиязщШейн Даффи
20ИрландиязщДара О'Ши
7ИрландиязщМэтт Доэрти
2ИрландиязщШеймус Коулман
5ИрландиязщДжон Иган
6ИрландияпзДжош Каллен
13ИрландияпзДжеффри Хендрик
18ИрландияпзДжейми Макграт
9ИрландиянпАдам Айда
21ИрландиянпАарон Коннолли
Запасные
12ПортугалияврАнтони Лопеш
22ПортугалияврДиогу Мейрелеш
2ПортугалиязщНелсон Семеду
14ПортугалиязщДомингуш Дуарте
19ПортугалиязщНуну Мендеш
18ПортугалияпзРубен Невеш
16Бразилияпз Отавио
17ПортугалияпзГонсалу Гедеш
13ПортугалияпзПерейра Данилу
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
23ПортугалияпзЖоау Мариу
9ПортугалиянпАндре Силва
16ИрландияврКивин Келлехер
23ИрландияврДжеймс Талбот
3ИрландиязщРайан Мэннинг
11ИрландиязщДжеймс Макклин
22ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
12ИрландияпзГарри Артер
8ИрландияпзКонор Хурихейн
17ИрландияпзДжейсон Моламби
19ИрландиянпДжеймс Коллинз
15ИрландиянпДэрил Хорган
10ИрландиянпТрой Пэрротт
Главные тренеры
ПортугалияФернанду Сантуш
ИрландияСтивен Кенни
История личных встреч
11.06.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Ирландия1 : 5Португалия
Текстовая трансляция
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6'
Пепе справился на фланге с атакой Ирландии.
3'
Пальинья пробил с угла вратарской, защитник перевёл мяч на угловой.
3'
Первый угловой подали хозяева. Ничего опасного.
2'
Матей Юг из Словении — главный арбитр матча. Он будет следить за порядком на поле.
1'
Матч начался, поехали!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Португалия — Ирландия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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