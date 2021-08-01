Люксембург - Азербайджан 1 сентября прямая трансляция
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|Рамиль Шейдаев
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|Джанни Де Бьязи
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 6
|0 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 1
|1 : 2
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 8
|1 : 1
|22.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 6
|0 : 0