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Люксембург - Азербайджан 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Фару, Португалия), вместимость: 30305
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ЛюксембургАзербайджан
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Составы команд
Люксембург
Азербайджан
1ЛюксембургврАнтони Морис
3ЛюксембургзщЭнес Махмутович
13ЛюксембургзщДирк Карлсон
18ЛюксембургзщЛоран Жанс
17ЛюксембургзщМика Пинту
16ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
8ЛюксембургпзКристофер Мартинс Перейра
15ЛюксембургпзОливье Тилл
21ЛюксембургпзСебастьян Тиль
9ЛюксембургнпДанел Синани
10ЛюксембургнпЖерсон Родригеш
1АзербайджанврШахрудин Магомедалиев
4АзербайджанзщХоджат Хагверди
13АзербайджанзщАббас Гусейнов
2АзербайджанзщГара Гараев
3АзербайджанзщАзер Салахлы
5АзербайджанзщМаксим Медведев
17АзербайджанпзТурал Байрамов
8АзербайджанпзЭмин Махмудов
21АзербайджанпзИсмаил Иббрахимли
20АзербайджанпзФилип Озобич
9АзербайджаннпАли Горбани
Запасные
23ЛюксембургврТим Кипс
12ЛюксембургврРальф Шон
7ЛюксембургзщЭрик Вейга
6ЛюксембургзщРикарду Делгаду
2ЛюксембургзщКевин Мальже
4ЛюксембургпзФлориан Бонерт
5ЛюксембургпзДуэйн Хольтер
22ЛюксембургпзТимоте Рупиль
19ЛюксембургпзАлдин Скендерович
11ЛюксембургнпYvandro Borges Sanches
14ЛюксембургнпМорис Джон Девилль
20ЛюксембургнпЭдвин Муратович
23АзербайджанврАйдын Байрамов
12АзербайджанврМехти Дженетов
14АзербайджанзщЭльвин Бадалов
18АзербайджанзщАнтон Кривоцюк
15АзербайджанзщТашгин Сертан
19АзербайджанзщТамкин Хализаде
6АзербайджанпзВугар Мустафаев
22АзербайджанпзРагим Садыхов
7АзербайджанпзНамик Алескеров
10АзербайджаннпМахир Эмрели
16АзербайджаннпАнатолий Нуриев
11АзербайджаннпРамиль Шейдаев
Главные тренеры
ЛюксембургЛюк Хольтц
ИталияДжанни Де Бьязи
История личных встреч
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 6 Люксембург0 : 0Азербайджан
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 1 Азербайджан1 : 2Люксембург
07.06.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 8 Азербайджан1 : 1Люксембург
22.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 6 Люксембург0 : 0Азербайджан

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