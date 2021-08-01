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Франция - Босния и Герцеговина 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ФранцияБосния и Герцеговина
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Составы команд
Франция
Босния и Герцеговина
1ФранцияврУго Льорис
18ФранциязщЛука Динь
3ФранциязщПреснел Кимпембе
4ФранциязщРафаэль Варан
5ФранциязщЖюль Кунде
8ФранцияпзТома Лемар
17ФранцияпзЖордан Верету
6ФранцияпзПоль Погба
7ФранциянпАнтуан Гризманн
10ФранциянпКилиан Мбаппе
19ФранциянпКарим Бензема
12Босния и ГерцеговинаврИбрагим Шехич
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
4Босния и ГерцеговиназщМатео Сушич
6Босния и ГерцеговиназщСиниша Саничанин
16Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
3Босния и ГерцеговинапзДеннис Хаджикадунич
13Босния и ГерцеговинапзГойко Цимирот
18Босния и ГерцеговинапзАмир Хаджиахметович
10Босния и ГерцеговинапзМиралем Пьянич
11Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
23Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Запасные
23ФранцияврМик Меньян
16ФранцияврСтив Манданда
15ФранциязщКурт Зума
2ФранциязщЛео Дюбуа
22ФранциязщТео Эрнандес
21ФранциязщКлеман Лангле
13ФранцияпзН'Голо Канте
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
20ФранциянпКингсли Коман
11ФранциянпМусса Диаби
9ФранциянпАнтони Марсьяль
22Босния и ГерцеговинаврКенан Пирич
1Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
15Босния и ГерцеговиназщБранимир Ципетич
19Босния и ГерцеговиназщАлександар Йовичич
7Босния и ГерцеговиназщАднан Ковачевич
2Босния и ГерцеговиназщЭльдар Чивич
14Босния и ГерцеговинапзАмер Гояк
8Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
21Босния и ГерцеговинапзСтипе Лончар
20Босния и ГерцеговинапзМирослав Стеванович
17Босния и ГерцеговинанпАди Налич
9Босния и ГерцеговинанпСмаил Превляк
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
БолгарияИвайло Петев
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 3 Босния и Герцеговина0 : 1Франция
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. Тур 12 Франция1 : 1Босния и Герцеговина
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. Тур 2 Босния и Герцеговина0 : 2Франция

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