Свернуть список

Молдова - Австрия 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
МолдоваАвстрия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Молдова - Австрия

Стрим Молдова - Австрия в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Молдова - Австрия, который состоится в Молдова, 01 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Молдова - Австрия в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Молдова - Австрия в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Молдова - Австрия доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Молдова - Австрия сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!

Составы команд
Молдавия
Австрия
23МолдавияврКристиан Аврам
2МолдавиязщОлег Рябчук
4МолдавиязщМаксим Потырнике
5МолдавиязщВячеслав Посмак
15МолдавиязщИон Жардан
7МолдавияпзАртур Ионицэ
18МолдавияпзКристиан Дрос
11МолдавияпзРаду Гынсарь
17МолдавияпзАлександр Белоусов
9МолдавияпзМихаил Гечев
20МолдавиянпСергей Платика
13АвстрияврДаниэль Бахман
15АвстриязщФилипп Линхарт
2АвстриязщАндреас Ульмер
16АвстриязщКристофер Триммель
4АвстриязщМартин Хинтереггер
10АвстрияпзФлориан Гриллич
20АвстрияпзКонрад Лаймер
19АвстрияпзКристоф Баумгартнер
17АвстрияпзЛуис Шауб
11АвстриянпМихаэль Грегорич
7АвстриянпМарко Арнаутович
Запасные
12МолдавияврЮлиан-Себастьян Агачи
1МолдавияврСтанислав Намашко
3МолдавиязщВадим Болохан
6МолдавиязщДаниэль Думбравану
14МолдавиязщДенис Марандичи
22МолдавиязщИоан-Кэлин Ревенко
16МолдавияпзАлександр Антонюк
13МолдавияпзВиктор Богачук
21МолдавияпзКорнел Котогой
10МолдавиянпДану Спэтару
19МолдавиянпНиколае Милинчану
8МолдавиянпНики Клещенко
12АвстрияврХайнц Линднер
1АвстрияврАлександр Шлагер
3АвстриязщАлександар Драгович
22АвстриязщФилипп Мвене
8АвстриязщДавид Алаба
5АвстриязщСтефан Пош
6АвстрияпзШтефан Ильзанкер
14АвстрияпзЯкоб Янтшер
23АвстрияпзФлориан Кайнц
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
9АвстриянпЮсуф Демир
21АвстриянпЭркан Кара
Главные тренеры
ИталияРоберто Бордин
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
09.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 10 Молдавия0 : 1Австрия
24.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 5 Австрия2 : 0Молдавия
05.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. Тур 7 Австрия1 : 0Молдавия
09.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. Тур 2 Молдавия1 : 2Австрия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close