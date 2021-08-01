Молдова - Австрия 1 сентября прямая трансляция
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|09.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. Тур 10
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|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. Тур 5
|2 : 0
|05.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. Тур 7
|1 : 0
|09.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. Тур 2
|1 : 2