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Фарерские острова - Израиль 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5840
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ФарерыИзраиль
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Составы команд
Фарерские острова
Израиль
1Фарерские островаврГуннар Нильсен
5Фарерские островазщРагнар Наттестад
15Фарерские островазщОдмар Фарё
20Фарерские островапзРене Йонсен
19Фарерские островапзМейнхард Ольсен
8Фарерские островапзБрандур Хендрикссон
18Фарерские островапзЯкуп Андреасен
16Фарерские островапзГуннар Ватнхамар
10Фарерские островапзСольви Ватнхамар
9Фарерские острованпГилли Ролантссон
11Фарерские острованпКлеминт Ольсен
18ИзраильврОфир Марсиано
5ИзраильзщОрель Дгани
12ИзраильзщСун Менашем
2ИзраильзщЭлазар Даса
21ИзраильзщЭйтан Тиби
8ИзраильпзДор Перец
6ИзраильпзБибрас Натхо
11ИзраильпзМанор Соломон
4ИзраильпзНир Биттон
10ИзраильнпМунас Даббур
7ИзраильнпЭран Захави
Запасные
12Фарерские островаврТейтур Гестсон
23Фарерские островаврМаттиас Ламхавудже
13Фарерские островазщХёрдур Аскхам
2Фарерские островазщХери Мохр
3Фарерские островазщДаниэль Йохансен
4Фарерские островазщХейни Ватнсдаль
14Фарерские островапзЙоан Эдмундссон
6Фарерские островапзХаллур Ханссен
17Фарерские островапзТрондур Йенсен
7Фарерские острованпКай Лео Барталстову
22Фарерские острованпЙон Фредериксен
21Фарерские острованпПетур Кнудсен
1ИзраильврАриэль Харуш
23ИзраильврИтамар Ницан
17ИзраильзщИяд Абу
20ИзраильзщЙёль Абу Ханна
13ИзраильзщОфри Арад
16ИзраильпзМохаммад Абу Фани
3ИзраильпзДан Глазер
22ИзраильпзДолев Хазиза
15ИзраильпзГади Кинда
19ИзраильнпЛиэль Абада
9ИзраильнпОмер Атцили
14ИзраильнпШош-Зальман Вайссман
Главные тренеры
ШвецияХакан Эриксон
АвстрияВилли Руттенштайнер

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