Фарерские острова - Израиль 1 сентября прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Фарерские острова - Израиль
Стрим Фарерские острова - Израиль в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Фарерские острова - Израиль, который состоится в Фареры, 01 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Фарерские острова - Израиль в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Фарерские острова - Израиль в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Фарерские острова - Израиль доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Фарерские острова - Израиль сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!
|1
|вр
|Гуннар Нильсен
|5
|зщ
|Рагнар Наттестад
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|20
|пз
|Рене Йонсен
|19
|пз
|Мейнхард Ольсен
|8
|пз
|Брандур Хендрикссон
|18
|пз
|Якуп Андреасен
|16
|пз
|Гуннар Ватнхамар
|10
|пз
|Сольви Ватнхамар
|9
|нп
|Гилли Ролантссон
|11
|нп
|Клеминт Ольсен
|18
|вр
|Офир Марсиано
|5
|зщ
|Орель Дгани
|12
|зщ
|Сун Менашем
|2
|зщ
|Элазар Даса
|21
|зщ
|Эйтан Тиби
|8
|пз
|Дор Перец
|6
|пз
|Бибрас Натхо
|11
|пз
|Манор Соломон
|4
|пз
|Нир Биттон
|10
|нп
|Мунас Даббур
|7
|нп
|Эран Захави
|12
|вр
|Тейтур Гестсон
|23
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|13
|зщ
|Хёрдур Аскхам
|2
|зщ
|Хери Мохр
|3
|зщ
|Даниэль Йохансен
|4
|зщ
|Хейни Ватнсдаль
|14
|пз
|Йоан Эдмундссон
|6
|пз
|Халлур Ханссен
|17
|пз
|Трондур Йенсен
|7
|нп
|Кай Лео Барталстову
|22
|нп
|Йон Фредериксен
|21
|нп
|Петур Кнудсен
|1
|вр
|Ариэль Харуш
|23
|вр
|Итамар Ницан
|17
|зщ
|Ияд Абу
|20
|зщ
|Йёль Абу Ханна
|13
|зщ
|Офри Арад
|16
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|3
|пз
|Дан Глазер
|22
|пз
|Долев Хазиза
|15
|пз
|Гади Кинда
|19
|нп
|Лиэль Абада
|9
|нп
|Омер Атцили
|14
|нп
|Шош-Зальман Вайссман
|Хакан Эриксон
|Вилли Руттенштайнер