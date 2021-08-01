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Дания - Шотландия 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ДанияШотландия
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Составы команд
Дания
Шотландия
1ДанияврКаспер Шмейхель
5ДаниязщЙоаким Мехле
4ДаниязщСимон Кьер
2ДаниязщЙоаким Андерсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
18ДанияпзДаниэль Васс
8ДанияпзТомас Дилейни
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ДанияпзМиккель Дамсгор
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
20ДаниянпЮссуф Поульсен
1ШотландияврКрэйг Гордон
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
14ШотландиязщСкотт Маккенна
16ШотландиязщЛиам Купер
5ШотландиязщГрант Хэнли
6ШотландиязщКиран Тирни
8ШотландияпзКаллум Макгрегор
23ШотландияпзКенни Маклин
4ШотландияпзБилли Гилмор
20ШотландияпзРайан Фрейзер
10ШотландиянпЧе Адамс
Запасные
22ДанияврФредерик Рённов
16ДанияврЙонас Лёссль
17ДаниязщЙенс Ларсен
3ДаниязщВиктор Нельссон
13ДаниязщРасмус Кристенсен
15ДанияпзКристиан Нёргор
7ДанияпзАндерс Кристиансен
12ДанияпзЙеспер Линдстрём
9ДаниянпЯкоб Ларсен
27ДаниянпМохаммед Дарами
10ДаниянпМаркус Ингвартсен
19ДаниянпЙонас Винд
21ШотландияврЗандер Кларк
12ШотландияврЛиам Келли
15ШотландиязщДеклан Галлахер
13ШотландиязщДжек Хендри
11ШотландияпзРайан Кристи
17ШотландияпзЛьюис Фергюсон
18ШотландияпзДэвид Тернбулл
9ШотландиянпЛиндон Дайкс
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ШотландияСтив Кларк
История личных встреч
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Шотландия1 : 0Дания
10.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Шотландия2 : 1Дания

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