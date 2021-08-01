Дания - Шотландия 1 сентября прямая трансляция
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|Каспер Шмейхель
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|Йоаким Мехле
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|Йенс Ларсен
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|Кристиан Нёргор
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|Андерс Кристиансен
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|Йеспер Линдстрём
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|Якоб Ларсен
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|Мохаммед Дарами
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|Маркус Ингвартсен
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|Йонас Винд
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|Зандер Кларк
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|Лиам Келли
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|Деклан Галлахер
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|Джек Хендри
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|Райан Кристи
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|Льюис Фергюсон
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|Дэвид Тернбулл
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|Линдон Дайкс
|Каспер Юльманн
|Стив Кларк
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|2 : 1