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Турция - Черногория 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ТурцияЧерногория
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Составы команд
Турция
Черногория
12ТурцияврАлтай Байындыр
18ТурциязщМерт Мюльдюр
3ТурциязщМерих Демирал
22ТурциязщКаан Айхан
2ТурциязщЗеки Челик
5ТурцияпзОкай Йокушлу
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
11ТурцияпзЮсуф Языджи
7ТурцияпзДженгиз Ундер
9ТурциянпКенан Караман
17ТурциянпБурак Йылмаз
1ЧерногорияврМилан Миятович
7ЧерногориязщМарко Вешович
23ЧерногориязщАдам Марушич
5ЧерногориязщИгор Вуячич
15ЧерногориязщСтефан Савич
6ЧерногориязщЖарко Томашевич
17ЧерногорияпзСеад Хакшабанович
18ЧерногорияпзНебойша Косович
19ЧерногорияпзАлександар Шчекич
8ЧерногорияпзДрашко Божович
10ЧерногориянпУрош Джюрджевич
Запасные
1ТурцияврМерт Гюнок
23ТурцияврУгурджан Чакыр
6ТурциязщАбдулкерим Бардакчи
13ТурциязщРыдван Йылмаз
4ТурциязщАльпаслан Озтюрк
21ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ТурцияпзТайлан Антальялы
15ТурцияпзЭфеджан Караджа
19ТурцияпзОркун Кёкчю
8ТурцияпзСалих Учан
16ТурциянпЭнес Унал
13ЧерногорияврЯсмин Агович
12ЧерногорияврМилош Драгоевич
14ЧерногориязщИлия Мартинович
3ЧерногориязщРисто Радунович
22ЧерногориязщМарко Симич
2ЧерногорияпзДушан Лагатор
9ЧерногорияпзМилутин Осмаич
16ЧерногорияпзМилош Раичкович
4ЧерногорияпзНикола Вукчевич
20ЧерногорияпзКристиян Вулай
11ЧерногориянпФатос Бечирай
21ЧерногориянпИгор Иванович
Главные тренеры
ТурцияШенол Гюнеш
ЧерногорияМиодраг Радулович
История личных встреч
27.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Черногория2 : 2Турция
29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Турция1 : 0Черногория

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