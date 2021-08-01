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Норвегия - Нидерланды 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
НорвегияНидерланды
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Составы команд
Норвегия
Нидерланды
1НорвегияврАндре Хансен
5НорвегиязщБиргер Мелинг
21НорвегиязщАндреас Ханше-Ольсен
4НорвегиязщСтефан Страндберг
22НорвегиязщМаркус Хольмгрен-Педерсен
2НорвегияпзМортен Торсби
6НорвегияпзМатиас Норманн
15НорвегияпзЙенс Хёуге
10НорвегияпзМартин Эдегор
11НорвегияпзМохамед Эльюнусси
23НорвегиянпЭрлинг Холанд
1НидерландыврЮстин Бейло
6НидерландызщСтефан де Врей
2НидерландызщЮрриен Тимбер
17НидерландызщДейли Блинд
4НидерландызщВирджил ван Дейк
14НидерландыпзДави Классен
21НидерландыпзФренки де Йонг
8НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
9НидерландынпКоди Гакпо
10НидерландынпМемфис Депай
11НидерландынпСтивен Бергёйс
Запасные
13НорвегияврПер Бротвейт
12НорвегияврЭрьян Нюланд
17НорвегиязщФредрик Бьёркан
16НорвегиязщЛунан Габриэльсен
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3НорвегиязщКристоффер Аер
19НорвегияпзФредрик Аурснес
8НорвегияпзПатрик Берг
20НорвегияпзМатс Дели
9НорвегиянпЭрик Ботхейм
18НорвегиянпАрон Дённум
7НорвегиянпДжошуа Кинг
23НидерландыврЙоэль Дроммель
13НидерландыврТим Крул
5НидерландызщНатан Аке
22НидерландызщДензел Дюмфрис
3НидерландызщТирелл Маласиа
16НидерландыпзРайан Гравенберх
20НидерландыпзТён Копмейнерс
12НидерландыпзГус Тиль
15НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландынпСтивен Бергвейн
18НидерландынпДониэлл Мален
19НидерландынпВаутер Вегорст
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
История личных встреч
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. Тур 7 Нидерланды2 : 0Норвегия
15.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. Тур 4 Норвегия0 : 1Нидерланды

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