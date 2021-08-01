Норвегия - Нидерланды 1 сентября прямая трансляция
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|1
|вр
|Андре Хансен
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|21
|зщ
|Андреас Ханше-Ольсен
|4
|зщ
|Стефан Страндберг
|22
|зщ
|Маркус Хольмгрен-Педерсен
|2
|пз
|Мортен Торсби
|6
|пз
|Матиас Норманн
|15
|пз
|Йенс Хёуге
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|11
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|23
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Юстин Бейло
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|14
|пз
|Дави Классен
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Жоржиньо Вейналдум
|9
|нп
|Коди Гакпо
|10
|нп
|Мемфис Депай
|11
|нп
|Стивен Бергёйс
|13
|вр
|Пер Бротвейт
|12
|вр
|Эрьян Нюланд
|17
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|16
|зщ
|Лунан Габриэльсен
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|19
|пз
|Фредрик Аурснес
|8
|пз
|Патрик Берг
|20
|пз
|Матс Дели
|9
|нп
|Эрик Ботхейм
|18
|нп
|Арон Дённум
|7
|нп
|Джошуа Кинг
|23
|вр
|Йоэль Дроммель
|13
|вр
|Тим Крул
|5
|зщ
|Натан Аке
|22
|зщ
|Дензел Дюмфрис
|3
|зщ
|Тирелл Маласиа
|16
|пз
|Райан Гравенберх
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
|12
|пз
|Гус Тиль
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|19
|нп
|Ваутер Вегорст
|Столе Сольбаккен
|10.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. Тур 7
|2 : 0
|15.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. Тур 4
|0 : 1