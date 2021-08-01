Латвия - Гибралтар 1 сентября прямая трансляция
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Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Латвия - Гибралтар, который состоится в Латвия, 01 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).
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|Павел Штейнбор
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|Райвис Юрковскис
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|Марцис Ошс
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|Элвис Стуглис
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|Игорь Тарасов
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|Давис Икауниекс
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|Алвис Яунземс
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|Мартиньш Кигурс
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|Криш Карклиньш
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|Ренарс Варслава
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|Кайл Голдвин
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|Джейми Робба
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|Эрин Барнетт
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|Келвин Морган
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|Рис Стач
|Дайнис Казакевич
|Хулио Сесар Рибас
|25.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи вне ФИФА
|0 : 5