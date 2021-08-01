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Латвия - Гибралтар 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 5008
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ЛатвияГибралтар
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Составы команд
Латвия
Гибралтар
1ЛатвияврПавел Штейнбор
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
4ЛатвиязщКаспарс Дубра
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
11ЛатвияпзРобертс Савалниекс
8ЛатвияпзЭдуард Эмсис
17ЛатвияпзАртур Зюзин
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
10ЛатвияпзЯнис Икаунекс
20ЛатвиянпРоберт Ульдрикис
22ЛатвиянпВладислав Гутковский
23ГибралтарврДэйл Коулинг
14ГибралтарзщРой Чиполина
20ГибралтарзщИтан Бритто
4ГибралтарзщДжек Сержант
5ГибралтарзщЛу Эннсли
10ГибралтарзщДжулиан Валарино
7ГибралтарзщДжеймс Босио
6ГибралтарзщСкотт Уайзмен
17ГибралтарпзКиан Ронан
22ГибралтарпзГрэм Торилья
19ГибралтарнпАндре Барр
Запасные
23ЛатвияврРичард Матревич
12ЛатвияврРоберт Озолс
3ЛатвиязщМарцис Ошс
2ЛатвиязщВладислав Сорокин
6ЛатвиязщЭлвис Стуглис
18ЛатвиязщИгорь Тарасов
9ЛатвияпзДавис Икауниекс
16ЛатвияпзАлвис Яунземс
15ЛатвияпзМартиньш Кигурс
21ЛатвияпзКриш Карклиньш
7ЛатвияпзРенарс Варслава
19ЛатвиянпРаймондс Кроллис
1ГибралтарврКайл Голдвин
13ГибралтарврДжейми Робба
15ГибралтарзщЭрин Барнетт
3ГибралтарзщДжозеф Чиполина
2ГибралтарзщИтан Джолли
16ГибралтарзщАймен Муэли
8ГибралтарпзМохамед Бадр Хассан
11ГибралтарпзАлен Понс
21ГибралтарнпДжеймс Кумбес
18ГибралтарнпЭнтони Эрнандес
12ГибралтарнпКелвин Морган
9ГибралтарнпРис Стач
Главные тренеры
ЛатвияДайнис Казакевич
УругвайХулио Сесар Рибас
История личных встреч
25.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Гибралтар1 : 0Латвия
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи вне ФИФА Гибралтар0 : 5Латвия

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