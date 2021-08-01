Словения - Словакия 1 сентября прямая трансляция
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|1
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Юре Балковец
|17
|зщ
|Миха Мевля
|4
|зщ
|Миха Блажич
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|14
|пз
|Лео Штулац
|8
|пз
|Санди Ловрич
|10
|пз
|Миха Зайц
|7
|пз
|Йосип Иличич
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|21
|нп
|Ян Млакар
|1
|вр
|Марек Родак
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|5
|зщ
|Любомир Шатка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
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|зщ
|Якуб Голубек
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|Юрай Куцка
|22
|пз
|Станислав Лоботка
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|Марек Гамшик
|7
|пз
|Владимир Вайсс
|18
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|Иван Шранц
|9
|нп
|Роберт Боженик
|12
|вр
|Вид Белец
|16
|вр
|Игор Векич
|18
|зщ
|Марио Юрчевич
|2
|зщ
|Нейц Скубич
|5
|зщ
|Альяж Струна
|13
|пз
|Домен Чрнигой
|6
|пз
|Яка Бийол
|15
|пз
|Дамьян Бохар
|22
|пз
|Адам Черин
|23
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|19
|нп
|Лука Захович
|23
|вр
|Франтишек Плах
|16
|зщ
|Давид Ханко
|15
|зщ
|Мартин Косцелник
|4
|зщ
|Мартин Вальент
|11
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|13
|пз
|Патрик Грошовски
|6
|пз
|Эрик Йирка
|20
|пз
|Роберт Мак
|10
|пз
|Томаш Суслов
|21
|нп
|Давид Стрелец
|Матьяж Кек
|Штефан Таркович
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 7
|1 : 0
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 2
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 9
|0 : 2
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 2
|2 : 1