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Словения - Словакия 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
СловенияСловакия
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Составы команд
Словения
Словакия
1СловенияврЯн Облак
3СловениязщЮре Балковец
17СловениязщМиха Мевля
4СловениязщМиха Блажич
20СловениязщПетар Стоянович
14СловенияпзЛео Штулац
8СловенияпзСанди Ловрич
10СловенияпзМиха Зайц
7СловенияпзЙосип Иличич
11СловениянпБеньямин Шешко
21СловениянпЯн Млакар
1СловакияврМарек Родак
14СловакиязщМилан Шкриньяр
5СловакиязщЛюбомир Шатка
2СловакиязщПетер Пекарик
3СловакиязщЯкуб Голубек
19СловакияпзЮрай Куцка
22СловакияпзСтанислав Лоботка
17СловакияпзМарек Гамшик
7СловакияпзВладимир Вайсс
18СловакиянпИван Шранц
9СловакиянпРоберт Боженик
Запасные
12СловенияврВид Белец
16СловенияврИгор Векич
18СловениязщМарио Юрчевич
2СловениязщНейц Скубич
5СловениязщАльяж Струна
13СловенияпзДомен Чрнигой
6СловенияпзЯка Бийол
15СловенияпзДамьян Бохар
22СловенияпзАдам Черин
23СловенияпзЙон Горенц-Станкович
9СловениянпАндраж Шпорар
19СловениянпЛука Захович
23СловакияврФрантишек Плах
16СловакиязщДавид Ханко
15СловакиязщМартин Косцелник
4СловакиязщМартин Вальент
11СловакияпзМатуш Беро
8СловакияпзОндрей Дуда
13СловакияпзПатрик Грошовски
6СловакияпзЭрик Йирка
20СловакияпзРоберт Мак
10СловакияпзТомаш Суслов
21СловакиянпДавид Стрелец
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
СловакияШтефан Таркович
История личных встреч
01.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 7 Словакия1 : 0Словения
08.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 2 Словения1 : 0Словакия
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 9 Словакия0 : 2Словения
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 2 Словения2 : 1Словакия

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