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Россия - Хорватия 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
РоссияХорватия
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Составы команд
Россия
Хорватия
1РоссияврМаринато Гильерме
4РоссиязщВячеслав Караваев
14РоссиязщГеоргий Джикия
3РоссиязщИгорь Дивеев
2РоссиязщМарио Фернандес
20РоссияпзАлексей Ионов
17РоссияпзАлександр Головин
8РоссияпзДмитрий Баринов
23РоссияпзДалер Кузяев
19РоссияпзАрсен Захарян
15РоссиянпАлексей Миранчук
1ХорватияврДоминик Ливакович
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
6ХорватиязщДеян Ловрен
22ХорватиязщЙосип Юранович
21ХорватиязщБорна Соса
8ХорватияпзМатео Ковачич
11ХорватияпзМарсело Брозович
15ХорватияпзМарио Пашалич
10ХорватияпзНикола Влашич
4ХорватияпзИван Перишич
9ХорватиянпАндрей Крамарич
Запасные
12РоссияврЮрий Дюпин
16РоссияврАндрей Лунёв
5РоссиязщМаксим Осипенко
13РоссиязщИлья Самошников
11РоссияпзРоман Зобнин
10РоссияпзЗелимхан Бакаев
6РоссияпзДенис Черышев
21РоссияпзАлександр Ерохин
22РоссияпзМаксим Мухин
18РоссияпзАлексей Сутормин
7РоссиянпАнтон Заболотный
9РоссиянпФёдор Смолов
12ХорватияврИвица Ивушич
23ХорватияврСимон Слуга
3ХорватиязщБорна Баришич
2ХорватиязщФилип Уремович
16ХорватиязщМиле Шкорич
7ХорватияпзЛука Иванушец
17ХорватияпзЛовро Майер
13ХорватияпзНикола Моро
14ХорватиянпМарко Ливайя
18ХорватиянпМислав Оршич
19ХорватиянпАнтонио-Мирко Колак
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
07.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/4 финала Россия2 : 2 3 : 4Хорватия
17.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Россия1 : 3Хорватия
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 8 Хорватия0 : 0Россия
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 2 Россия0 : 0Хорватия
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10'
Баринов в падении прервал острую передачу Влашича к радиусу штрафной!
9'
Влашич покатил мяч к левому краю российской штрафной, откуда Соса в касание прострелил во вратарскую — Гильерме на месте.
8'
Фернандес и Ионов чуть не разобрались на левом краю атаки, упустив мяч за боковую.
6'
Фернандес надёжно сыграл головой в своей штрафной, прервав фланговую подачу.
5'
Стараются россияне высоко прессинговать соперника, затрудняя тому выход из обороны.
4'
Справились гости с нашим стандартным розыгрышем — мяч в итоге оказался в руках голкипера.
3'
Головин загрузил мяч в хорватскую штрафную, где Ионов пытался подстроиться под удар головой — угловой заработали.
2'
Перишич слева прострелил в штрафную, где Дивеев чётко сыграл по позиции, разрядив обстановку у ворот.
1'
Прозвучал стартовый свисток! Вперёд, Россия! Удачи, Валерий Георгиевич!
0'
Команды приглашены на поле! Время национальных гимнов!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Россия — Хорватия. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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