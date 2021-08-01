Россия - Хорватия 1 сентября прямая трансляция
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|1
|вр
|Маринато Гильерме
|4
|зщ
|Вячеслав Караваев
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|3
|зщ
|Игорь Дивеев
|2
|зщ
|Марио Фернандес
|20
|пз
|Алексей Ионов
|17
|пз
|Александр Головин
|8
|пз
|Дмитрий Баринов
|23
|пз
|Далер Кузяев
|19
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|Арсен Захарян
|15
|нп
|Алексей Миранчук
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|вр
|Доминик Ливакович
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|6
|зщ
|Деян Ловрен
|22
|зщ
|Йосип Юранович
|21
|зщ
|Борна Соса
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|пз
|Матео Ковачич
|11
|пз
|Марсело Брозович
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|пз
|Марио Пашалич
|10
|пз
|Никола Влашич
|4
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|12
|вр
|Юрий Дюпин
|16
|вр
|Андрей Лунёв
|5
|зщ
|Максим Осипенко
|13
|зщ
|Илья Самошников
|11
|пз
|Роман Зобнин
|10
|пз
|Зелимхан Бакаев
|6
|пз
|Денис Черышев
|21
|пз
|Александр Ерохин
|22
|пз
|Максим Мухин
|18
|пз
|Алексей Сутормин
|7
|нп
|Антон Заболотный
|9
|нп
|Фёдор Смолов
|12
|вр
|Ивица Ивушич
|23
|вр
|Симон Слуга
|3
|зщ
|Борна Баришич
|2
|зщ
|Филип Уремович
|16
|зщ
|Миле Шкорич
|7
|пз
|Лука Иванушец
|17
|пз
|Ловро Майер
|13
|пз
|Никола Моро
|14
|нп
|Марко Ливайя
|18
|нп
|Мислав Оршич
|19
|нп
|Антонио-Мирко Колак
|Валерий Георгиевич Карпин
|Златко Далич
|07.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 8
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 2
|0 : 0