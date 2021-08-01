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Мальта - Кипр 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
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Составы команд
Мальта
Кипр
1МальтаврАнри Бонелло
4МальтазщСтив Борг
13МальтазщЭнрико Пепе
18МальтазщКейн Аттард
2МальтапзКурт Шоу
3МальтапзРайан Камензули
17МальтапзТедди Теума
7МальтапзДжозеф Мбонг
10МальтанпСтивен Пизани
11МальтанпПол Мбонг
9МальтанпЛюк Монтебелло
22КипрврНеофитос Михаил
2КипрзщАнтреас Каро
4КипрзщНиколас Иоанну
16КипрзщПарис Псалтис
3КипрзщМариос Антониадес
5КипрзщКонстантинос Сотириу
18КипрпзКостакис Артиматас
8КипрпзХарис Кириаку
9КипрпзДимитрис Христофи
23КипрнпИоаннис Питтас
15КипрнпФотис Папулис
Запасные
16МальтаврДжейк Галеа
12МальтаврМэттью Грек
5МальтазщАндре Агиус
14МальтазщКарл Микаллеф
22МальтазщЗак Мускат
20МальтазщНиколай Мускат
23МальтапзТристан Каруана
6МальтапзДанстан Велла
15МальтапзХуан Корбалан
21МальтапзШон Димек
8МальтапзДжейк Грек
19МальтанпАлександер Сатариано
12КипрврДеметрис Деметриу
1КипрврКостас Панайи
11КипрпзАндреас Авраам
6КипрпзАлександрос Гогич
20КипрпзГригорис Кастанос
14КипрпзФанос Кателарис
13КипрпзНиколас Панайоту
21КипрпзМаринос Ционис
7КипрпзПанайотис Захариу
19КипрнпМариос Элиа
17КипрнпЛойзос Лойзу
10КипрнпПьерос Сотириу
Главные тренеры
ИталияДэвис Манджа
ГрецияНикос Костеноглу

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