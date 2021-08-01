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Финляндия - Уэльс 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
1 Сентября 2021, Среда. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021
ФинляндияУэльс
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Составы команд
Финляндия
Уэльс
23ФинляндияврКарлйохан Эрикссон
2ФинляндиязщНиколас Хямяляйнен
15ФинляндиязщРоберт Иванов
4ФинляндиязщЙоона Тойвио
22ФинляндиязщЮкка Райтала
73'
6ФинляндияпзГлен Камара
14ФинляндияпзКаан Кайринен
9ФинляндияпзФредрик Йенсен
64'
21ФинляндияпзЯсин-Амин Ассенун
46'
18ФинляндиянпСантери Хостикка
64'
19ФинляндиянпМаркус Форсс
73'
16ФинляндияпзУрхо Ниссилья
46'
7ФинляндияпзРоберт Тэйлор
64'
13ФинляндияпзПюрю Сойри
64'
17ФинляндиязщНиколай Алхо
73'
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
73'
12УэльсврДэнни Уорд
46'
17УэльсзщРис Норрингтон-Дэвис
5УэльсзщТом Локьер
14УэльсзщДжейми Лоуренс
46'
8УэльспзГарри Уилсон
19УэльспзМэттью Смит
23УэльспзДилан Левитт
20УэльспзБреннан Джонсон
63'
15УэльспзИтан Ампаду
73'
10УэльспзДжонатан Уильямс
63'
9УэльснпТайлер Робертс
83'
1УэльсврУэйн Хеннесси
46'
4УэльсзщБен Дэвис
46'
13УэльспзРубин Колвилл
63'
7УэльспзДжош Шихан
63'
22УэльспзБенджамин Вудбёрн
73'
11УэльснпГарет Бэйл
83'
Запасные
1ФинляндияврЛукаш Градецки
3ФинляндиязщДаниэль О'Шонесси
5ФинляндиязщЛео Вяйсянен
11ФинляндияпзРасмус Шуллер
8ФинляндияпзОнни Валакари
10ФинляндиянпТеэму Пукки
21УэльсврТомас Кинг
3УэльсзщБрэндон Купер
2УэльсзщКрис Гантер
6УэльсзщКрис Мефам
16УэльспзДжозефф Моррелл
18УэльснпТомас Харрис
Главные тренеры
ФинляндияМаркку Канерва
УэльсРоберт Пейдж
История личных встреч
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. Тур 6 Уэльс3 : 1Финляндия
03.09.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. Тур 1 Финляндия0 : 1Уэльс
16.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Уэльс1 : 1Финляндия
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. Тур 11 Финляндия2 : 1Уэльс
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. Тур 5 Уэльс0 : 2Финляндия

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