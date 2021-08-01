Финляндия - Уэльс 1 сентября прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Финляндия - Уэльс
Стрим Финляндия - Уэльс в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Товарищеских матчей в HD. Наслаждайтесь матчем между Финляндия - Уэльс, который состоится в Финляндия, 01 сентября 2021 года в 19:00 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Финляндия - Уэльс в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Финляндия - Уэльс в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Финляндия - Уэльс доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Финляндия - Уэльс сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч товарищеского турнира!
|23
|вр
|Карлйохан Эрикссон
|2
|зщ
|Николас Хямяляйнен
|15
|зщ
|Роберт Иванов
|4
|зщ
|Йоона Тойвио
|22
|зщ
|Юкка Райтала
73'
|6
|пз
|Глен Камара
|14
|пз
|Каан Кайринен
|9
|пз
|Фредрик Йенсен
64'
|21
|пз
|Ясин-Амин Ассенун
46'
|18
|нп
|Сантери Хостикка
64'
|19
|нп
|Маркус Форсс
73'
|16
|пз
|Урхо Ниссилья
46'
|7
|пз
|Роберт Тэйлор
64'
|13
|пз
|Пюрю Сойри
64'
|17
|зщ
|Николай Алхо
73'
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
73'
|12
|вр
|Дэнни Уорд
46'
|17
|зщ
|Рис Норрингтон-Дэвис
|5
|зщ
|Том Локьер
|14
|зщ
|Джейми Лоуренс
46'
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|19
|пз
|Мэттью Смит
|23
|пз
|Дилан Левитт
|20
|пз
|Бреннан Джонсон
63'
|15
|пз
|Итан Ампаду
73'
|10
|пз
|Джонатан Уильямс
63'
|9
|нп
|Тайлер Робертс
83'
|1
|вр
|Уэйн Хеннесси
46'
|4
|зщ
|Бен Дэвис
46'
|13
|пз
|Рубин Колвилл
63'
|7
|пз
|Джош Шихан
63'
|22
|пз
|Бенджамин Вудбёрн
73'
|11
|нп
|Гарет Бэйл
83'
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|3
|зщ
|Даниэль О'Шонесси
|5
|зщ
|Лео Вяйсянен
|11
|пз
|Расмус Шуллер
|8
|пз
|Онни Валакари
|10
|нп
|Теэму Пукки
|21
|вр
|Томас Кинг
|3
|зщ
|Брэндон Купер
|2
|зщ
|Крис Гантер
|6
|зщ
|Крис Мефам
|16
|пз
|Джозефф Моррелл
|18
|нп
|Томас Харрис
|Маркку Канерва
|Роберт Пейдж
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. Тур 6
|3 : 1
|03.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. Тур 1
|0 : 1
|16.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|1 : 1
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. Тур 11
|2 : 1
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. Тур 5
|0 : 2