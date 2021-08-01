Швейцария - Греция 1 сентября прямая трансляция
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|21
|вр
|Грегор Кобель
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|Цедрик Цезигер
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|Фабиан Шер
|17
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|Эрай Джёмерт
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|зщ
|Рикардо Родригес
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|Сильван Видмер
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|пз
|Денис Закария
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|Джибриль Соу
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|Стивен Цубер
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|Ремо Фройлер
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|Харис Сеферович
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|Одиссеас Влаходимос
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|зщ
|Пантелис Хацидиакос
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|зщ
|Леонардо Кутрис
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|Константинос Цимикас
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|Константинос Мавропанос
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|Анастасиос Андруцос
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|Андреас Бухалакис
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|Зека
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|Анастасиос Бакасетас
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|Вангелис Павлидис
|7
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|Мариус Врусаи
|12
|вр
|Ивон Мвого
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|вр
|Ян Зоммер
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|2
|зщ
|Улиссес Гарсия
|19
|зщ
|Джордан Лотомба
|20
|пз
|Михел Эбишер
|18
|пз
|Рубен Варгас
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
|11
|пз
|Ренато Штеффен
|10
|пз
|Гранит Джака
|7
|нп
|Анди Зачири
|13
|вр
|Сократис Диудис
|12
|вр
|Александрос Пасхалакис
|6
|зщ
|Димитрис Яннулис
|4
|зщ
|Кириакос Пападопулос
|3
|зщ
|Георгиос Цавеллас
|10
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|Сотириос Александропулос
|18
|пз
|Димитрис Лимниос
|20
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|Петрос Манталос
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|Манолис Салиакас
|23
|пз
|Манолис Сиопис
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|14
|нп
|Таксиархис Фунтас
|Мурат Якин
|Джон ван'т Схип
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|0 : 0
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 2. Тур 7
|2 : 0
|15.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 2. Тур 4
|1 : 2