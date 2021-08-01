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Швейцария - Греция 1 сентября прямая трансляция

Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
1 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021
ШвейцарияГреция
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Составы команд
Швейцария
Греция
21ШвейцарияврГрегор Кобель
23ШвейцариязщЦедрик Цезигер
22ШвейцариязщФабиан Шер
17ШвейцариязщЭрай Джёмерт
13ШвейцариязщРикардо Родригес
3ШвейцариязщСильван Видмер
6ШвейцарияпзДенис Закария
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
14ШвейцарияпзСтивен Цубер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
9ШвейцариянпХарис Сеферович
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
17ГрециязщПантелис Хацидиакос
19ГрециязщЛеонардо Кутрис
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
22ГрециязщКонстантинос Мавропанос
15ГрецияпзАнастасиос Андруцос
5ГрецияпзАндреас Бухалакис
8Грецияпз Зека
11ГрециянпАнастасиос Бакасетас
16ГрециянпВангелис Павлидис
7ГрециянпМариус Врусаи
Запасные
12ШвейцарияврИвон Мвого
1ШвейцарияврЯн Зоммер
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
4ШвейцариязщНико Эльведи
2ШвейцариязщУлиссес Гарсия
19ШвейцариязщДжордан Лотомба
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
18ШвейцарияпзРубен Варгас
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
11ШвейцарияпзРенато Штеффен
10ШвейцарияпзГранит Джака
7ШвейцариянпАнди Зачири
13ГрецияврСократис Диудис
12ГрецияврАлександрос Пасхалакис
6ГрециязщДимитрис Яннулис
4ГрециязщКириакос Пападопулос
3ГрециязщГеоргиос Цавеллас
10ГрецияпзСотириос Александропулос
18ГрецияпзДимитрис Лимниос
20ГрецияпзПетрос Манталос
2ГрецияпзМанолис Салиакас
23ГрецияпзМанолис Сиопис
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
14ГрециянпТаксиархис Фунтас
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
НидерландыДжон ван'т Схип
История личных встреч
23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Греция0 : 1Швейцария
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Греция0 : 0Швейцария
05.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. Тур 7 Швейцария2 : 0Греция
15.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. Тур 4 Греция1 : 2Швейцария

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