Швеция - Испания 2 сентября прямая трансляция
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|Янне Андерссон
|Луис Энрике
|14.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа E. Тур 1
|0 : 0
|15.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. Тур 8
|1 : 1
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. Тур 4
|3 : 0
|14.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа D. Тур 2
|1 : 2
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 13
|3 : 0
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 3
|2 : 0