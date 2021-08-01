Свернуть список

Швеция - Испания 2 сентября прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
2 Сентября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ШвецияИспания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Швеция - Испания

Стрим Швеция - Испания в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Швеция - Испания, который состоится в Швеция, 02 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Швеция - Испания в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Швеция - Испания в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Швеция - Испания доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Швеция - Испания сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!

Составы команд
Швеция
Испания
Главные тренеры
Швеция Янне Андерссон
Испания Луис Энрике
История личных встреч
14.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа E. Тур 1 Испания0 : 0Швеция
15.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. Тур 8 Швеция1 : 1Испания
10.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. Тур 4 Испания3 : 0Швеция
14.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа D. Тур 2 Швеция1 : 2Испания
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 13 Испания3 : 0Швеция
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 3 Швеция2 : 0Испания

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close