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Литва - Северная Ирландия 2 сентября прямая трансляция

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
2 Сентября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ЛитваСеверная Ирландия
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Составы команд
Литва
Северная Ирландия
Главные тренеры
Литва Вальдас Вацлавич Иванаускас
Англия Иан Бараклаф

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