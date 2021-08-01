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Италия - Болгария 2 сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
2 Сентября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ИталияБолгария
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Составы команд
Италия
Болгария
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Болгария Ясен Петров
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 2 Болгария0 : 2Италия
06.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 8 Италия1 : 0Болгария
28.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 5 Болгария2 : 2Италия
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа B. Тур 9 Италия1 : 0Болгария
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа B. Тур 1 Болгария2 : 2Италия
09.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. Тур 9 Италия2 : 0Болгария
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. Тур 3 Болгария0 : 0Италия

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