Италия - Болгария 2 сентября прямая трансляция
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|Роберто Манчини
|Ясен Петров
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 2
|0 : 2
|06.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 8
|1 : 0
|28.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 5
|2 : 2
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. Тур 9
|1 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. Тур 1
|2 : 2
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. Тур 9
|2 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. Тур 3
|0 : 0