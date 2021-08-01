Эстония - Бельгия 2 сентября прямая трансляция
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|Томас Хеберли
|Роберто Мартинес
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 6
|0 : 2
|13.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 4
|8 : 1
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. Тур 10
|2 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. Тур 1
|3 : 2