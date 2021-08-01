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Эстония - Бельгия 2 сентября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
2 Сентября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
ЭстонияБельгия
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Составы команд
Эстония
Бельгия
Главные тренеры
Швейцария Томас Хеберли
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
09.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 6 Эстония0 : 2Бельгия
13.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 4 Бельгия8 : 1Эстония
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. Тур 10 Эстония2 : 0Бельгия
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. Тур 1 Бельгия3 : 2Эстония

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