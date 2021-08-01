Венгрия - Англия 2 сентября прямая трансляция
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|Марко Росси
|Гарет Саутгейт
|11.08.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2010
|2 : 1