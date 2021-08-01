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Северная Македония - Армения 2 сентября прямая трансляция

Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
2 Сентября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
МакедонияАрмения
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Составы команд
Северная Македония
Армения
Главные тренеры
Северная Македония Благойя Милевски
Испания Хоакин Капаррос
История личных встреч
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 6 Армения1 : 0Северная Македония
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 1 Северная Македония2 : 1Армения
16.10.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 4 Армения4 : 0Северная Македония
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 2 Северная Македония2 : 0Армения
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 9 Армения4 : 1Северная Македония
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 2 Северная Македония2 : 2Армения

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