Северная Македония - Армения 2 сентября прямая трансляция
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|Благойя Милевски
|Хоакин Капаррос
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 6
|1 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 1
|2 : 1
|16.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. Тур 4
|4 : 0
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. Тур 2
|2 : 0
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. Тур 9
|4 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. Тур 2
|2 : 2