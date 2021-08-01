Лихтенштейн - Германия 2 сентября прямая трансляция
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|Мартин Штоклаза
|Йоахим Лёв
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. Тур 5
|4 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. Тур 1
|0 : 6