Исландия - Румыния 2 сентября прямая трансляция
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|Арнар Видарссон
|Мирел Рэдой
|08.10.2020
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Путь A - 1/2 финала
|2 : 1