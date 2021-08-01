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Боливия - Колумбия 2 сентября прямая трансляция

Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
2 Сентября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла)
БоливияКолумбия
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Составы команд
Боливия
Колумбия
Главные тренеры
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
Колумбия Рейнальдо Руэда
История личных встреч
23.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Колумбия1 : 0Боливия
24.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Боливия2 : 3Колумбия
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Колумбия5 : 0Боливия
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Боливия1 : 2Колумбия
10.07.2011 Кубок Америки Группа A. Тур 3 Колумбия2 : 0Боливия
29.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Колумбия2 : 0Боливия
17.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Боливия0 : 0Колумбия

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