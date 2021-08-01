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Эквадор - Парагвай 3 сентября прямая трансляция

Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104
3 Сентября 2021, Пятница. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
Главный судья: Андрес Матонде (Уругвай)
ЭквадорПарагвай
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Составы команд
Эквадор
Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Аргентина Эдуардо Бериццо
История личных встреч
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Парагвай2 : 1Эквадор
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Эквадор2 : 2Парагвай
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Эквадор4 : 1Парагвай
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 3 Парагвай2 : 1Эквадор
04.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 1 Парагвай0 : 0Эквадор
02.04.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Эквадор1 : 1Парагвай
18.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 3 Парагвай5 : 1Эквадор

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