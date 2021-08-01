Эквадор - Парагвай 3 сентября прямая трансляция
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|Густаво Альфаро
|Эдуардо Бериццо
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 12
|4 : 1
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 3
|2 : 1
|04.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
|02.04.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 12
|1 : 1
|18.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 3
|5 : 1