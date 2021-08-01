Венесуэла - Аргентина 3 сентября прямая трансляция
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|Жозе Пезейру
|Лионель Скалони
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 2
|22.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 16
|1 : 1
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|2 : 2
|19.06.2016
|Кубок Америки
|1/4 финала
|4 : 1
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|3 : 0
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|1 : 0
|02.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|0 : 1
|17.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|4 : 1
|29.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|4 : 0