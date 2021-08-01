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Венесуэла - Аргентина 3 сентября прямая трансляция

Стадион: Полидепортиво де Пуэбло Нуэво (Сан-Кристобаль, Венесуэла), вместимость: 38755
3 Сентября 2021, Пятница. 03:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
Главный судья: Леодан Гонсалес Кабрера (Уругвай)
ВенесуэлаАргентина
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Составы команд
Венесуэла
Аргентина
Главные тренеры
Португалия Жозе Пезейру
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Венесуэла0 : 2Аргентина
22.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина1 : 3Венесуэла
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 16 Аргентина1 : 1Венесуэла
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Венесуэла2 : 2Аргентина
19.06.2016 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина4 : 1Венесуэла
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Аргентина3 : 0Венесуэла
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Венесуэла1 : 0Аргентина
02.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Венесуэла0 : 1Аргентина
17.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Аргентина4 : 1Венесуэла
29.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Аргентина4 : 0Венесуэла

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