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Чили - Бразилия 3 сентября прямая трансляция

Стадион: Монументаль Давид Арельяно (Сантьяго, Чили), вместимость: 47017
3 Сентября 2021, Пятница. 04:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
Главный судья: Диего Аро Суэльдо (Перу)
ЧилиБразилия
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Составы команд
Чили
Бразилия
Главные тренеры
Уругвай Мартин Ласарте
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 0Чили
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Бразилия3 : 0Чили
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Чили2 : 0Бразилия
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Чили
28.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия1 : 1 3 : 2Чили
20.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Бразилия2 : 1Чили
25.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Бразилия2 : 2Чили
28.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия3 : 0Чили
10.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Бразилия4 : 2Чили
08.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Чили0 : 3Бразилия

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