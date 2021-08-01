Чили - Бразилия 3 сентября прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Чили - Бразилия
Стрим Чили - Бразилия в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Чили - Бразилия, который состоится в Чили, 03 сентября 2021 года в 04:00 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Чили - Бразилия в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Чили - Бразилия в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Чили - Бразилия доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Чили - Бразилия сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!
|Мартин Ласарте
|Аденор Леонардо Бакши Тите
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|3 : 0
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|2 : 0
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|25.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|2 : 2
|28.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|4 : 2
|08.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|0 : 3