Перу - Уругвай 3 сентября прямая трансляция
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|Рикардо Гарека
|Оскар Васингтон Табарес Сильва
|16.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|12.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|29.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 5
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 14
|2 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|1 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|1 : 2
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|4 : 2
|20.07.2011
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 2
|05.07.2011
|Кубок Америки
|Группа C. Тур 1
|1 : 1
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|1 : 0