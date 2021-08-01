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Перу - Уругвай 3 сентября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
3 Сентября 2021, Пятница. 04:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 4-й тур
Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
ПеруУругвай
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Составы команд
Перу
Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
16.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 1Уругвай
12.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Уругвай1 : 0Перу
29.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 5Перу
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 14 Перу2 : 1Уругвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Уругвай1 : 0Перу
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Перу1 : 2Уругвай
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Уругвай4 : 2Перу
20.07.2011 Кубок Америки 1/2 финала Перу0 : 2Уругвай
05.07.2011 Кубок Америки Группа C. Тур 1 Уругвай1 : 1Перу
06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Перу1 : 0Уругвай

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