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Финляндия - Казахстан 4 сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
4 Сентября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
ФинляндияКазахстан
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Составы команд
Финляндия
Казахстан
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Казахстан Талгат Байсуфинов
История личных встреч
22.08.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 10 Финляндия2 : 1Казахстан
11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 4 Казахстан0 : 2Финляндия

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