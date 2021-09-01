Финляндия - Казахстан 4 сентября прямая трансляция
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|Маркку Канерва
|Талгат Байсуфинов
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 10
|2 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 4
|0 : 2