Сербия - Люксембург 4 сентября прямая трансляция
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|Драган Стойкович
|Люк Хольтц
|14.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 9
|3 : 2
|10.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 6
|1 : 3