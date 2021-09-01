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Словения - Мальта 4 сентября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
4 Сентября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
СловенияМальта
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Составы команд
Словения
Мальта
Главные тренеры
Словения Матьяж Кек
Италия Дэвис Манджа
История личных встреч
10.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 6 Словения2 : 0Мальта
11.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 4 Мальта0 : 1Словения

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