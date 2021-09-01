Словения - Мальта 4 сентября прямая трансляция
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|Матьяж Кек
|Дэвис Манджа
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 6
|2 : 0
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 4
|0 : 1