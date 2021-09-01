Кипр - Россия 4 сентября прямая трансляция
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|Никос Костеноглу
|Валерий Георгиевич Карпин
|13.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. Тур 8
|0 : 5
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. Тур 4
|1 : 0