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Кипр - Россия 4 сентября прямая трансляция

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
4 Сентября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
КипрРоссия
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Составы команд
Кипр
Россия
Главные тренеры
Греция Никос Костеноглу
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
13.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. Тур 8 Кипр0 : 5Россия
11.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. Тур 4 Россия1 : 0Кипр

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