Украина - Франция 4 сентября прямая трансляция
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|Александр Васильевич Петраков
|Дидье Дешам
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 1
|1 : 1
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|7 : 1
|20.11.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Плей-офф
|3 : 0
|15.11.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Плей-офф
|2 : 0
|15.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа D. Тур 2
|0 : 2
|06.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|1 : 4
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. Тур 14
|2 : 2
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. Тур 7
|2 : 0