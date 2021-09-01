Свернуть список

Украина - Франция 4 сентября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
4 Сентября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
УкраинаФранция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Украина - Франция

Стрим Украина - Франция в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Украина - Франция, который состоится в Украина, 04 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Украина - Франция в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Украина - Франция в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Украина - Франция доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Украина - Франция сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!

Составы команд
Украина
Франция
Главные тренеры
Украина Александр Васильевич Петраков
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 1 Франция1 : 1Украина
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция7 : 1Украина
20.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф Франция3 : 0Украина
15.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф Украина2 : 0Франция
15.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. Тур 2 Украина0 : 2Франция
06.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Украина1 : 4Франция
21.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 14 Украина2 : 2Франция
02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 7 Франция2 : 0Украина

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close