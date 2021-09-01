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Израиль - Австрия 4 сентября прямая трансляция

Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
4 Сентября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
ИзраильАвстрия
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Составы команд
Израиль
Австрия
Главные тренеры
Австрия Вилли Руттенштайнер
Германия Франко Фода
История личных встреч
10.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. Тур 7 Австрия3 : 1Израиль
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. Тур 2 Израиль4 : 2Австрия

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