Израиль - Австрия 4 сентября прямая трансляция
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|Вилли Руттенштайнер
|Франко Фода
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. Тур 7
|3 : 1
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. Тур 2
|4 : 2