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Катар - Португалия 4 сентября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
04 сентября 2021, суббота. 19:45 МСК. Товарищеский матч 2021
РоссияСловения
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Составы команд
Катар
Португалия
Главные тренеры
Испания Феликс Бас Санчес
Португалия Фернанду Сантуш

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