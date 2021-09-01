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Беларусь - Уэльс 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Казань, Россия), вместимость: 28856
5 Сентября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
БеларусьУэльс
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Составы команд
Беларусь
Уэльс
Главные тренеры
Беларусь Георгий Петрович Кондратьев
Уэльс Роберт Пейдж (и.о.)
История личных встреч
09.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Уэльс1 : 0Беларусь

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