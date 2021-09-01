Беларусь - Уэльс 5 сентября прямая трансляция
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|Георгий Петрович Кондратьев
|Роберт Пейдж (и.о.)
|09.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0