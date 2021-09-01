Англия - Андорра 5 сентября прямая трансляция
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|Гарет Саутгейт
|Кольдо Альварес
|10.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. Тур 8
|6 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. Тур 2
|0 : 2
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 6
|0 : 3
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 1
|5 : 0