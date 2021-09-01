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Англия - Андорра 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
5 Сентября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
АнглияАндорра
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Составы команд
Англия
Андорра
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 8 Англия6 : 0Андорра
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 2 Андорра0 : 2Англия
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 6 Андорра0 : 3Англия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 1 Англия5 : 0Андорра

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