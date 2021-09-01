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Албания - Венгрия 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
5 Сентября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
АлбанияВенгрия
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Составы команд
Албания
Венгрия
Главные тренеры
Италия Эдоардо Рейя
Италия Марко Росси
История личных встреч
04.06.2014 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2014 Венгрия1 : 0Албания
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. Тур 5 Албания0 : 1Венгрия
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. Тур 3 Венгрия2 : 0Албания

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