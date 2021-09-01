Албания - Венгрия 5 сентября прямая трансляция
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|Эдоардо Рейя
|Марко Росси
|04.06.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2014
|1 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. Тур 5
|0 : 1
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. Тур 3
|2 : 0