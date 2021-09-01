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Испания - Грузия 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Виверо (Бадахос, Испания), вместимость: 15198
5 Сентября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
ИспанияГрузия
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Составы команд
Испания
Грузия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 2 Грузия1 : 2Испания
07.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания0 : 1Грузия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 12 Испания2 : 0Грузия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 2 Грузия0 : 1Испания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Испания — Грузия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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