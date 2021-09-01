Испания - Грузия 5 сентября прямая трансляция
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|Луис Энрике
|Вилли Саньоль
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 2
|1 : 2
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 12
|2 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 2
|0 : 1