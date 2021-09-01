Косово - Греция 5 сентября прямая трансляция
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|Бернар Шалланд
|Джон ван'т Схип
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 4
|0 : 0
|06.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 2
|1 : 2