Свернуть список

Косово - Греция 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
5 Сентября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
КосовоГреция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Косово - Греция

Стрим Косово - Греция в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Косово - Греция, который состоится в Косово, 05 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Косово - Греция в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Косово - Греция в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Косово - Греция доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Косово - Греция сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!

Составы команд
Косово
Греция
Главные тренеры
Швейцария Бернар Шалланд
Нидерланды Джон ван'т Схип
История личных встреч
14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 4 Греция0 : 0Косово
06.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 2 Косово1 : 2Греция

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close