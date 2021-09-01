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Швейцария - Италия 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
5 Сентября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
ШвейцарияИталия
Анонс матча
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Текстовая трансляция

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Составы команд
Швейцария
Италия
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
16.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа A. Тур 2 Италия3 : 0Швейцария
05.06.2010 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2010 Швейцария1 : 1Италия
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Швейцария — Италия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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