Швейцария - Италия 5 сентября прямая трансляция
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|Роберто Манчини
|16.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. Тур 2
|3 : 0
|05.06.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2010
|1 : 1