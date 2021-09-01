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Бельгия - Чехия 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50122
5 Сентября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
БельгияШвеция
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Составы команд
Бельгия
Чехия
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Чехия Ярослав Шильгавы
История личных встреч
27.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 2 Чехия1 : 1Бельгия
05.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бельгия2 : 1Чехия

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