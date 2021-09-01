Бельгия - Чехия 5 сентября прямая трансляция
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|Роберто Мартинес
|Ярослав Шильгавы
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 2
|1 : 1
|05.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1