Сан-Марино - Польша 5 сентября прямая трансляция
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|Франко Варрелла
|Паулу Соуза
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 10
|1 : 5
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 7
|5 : 0
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 6
|10 : 0
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 2
|0 : 2