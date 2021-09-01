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Сан-Марино - Польша 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
5 Сентября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
Сан-МариноПольша
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Составы команд
Сан-Марино
Польша
Главные тренеры
Италия Франко Варрелла
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 10 Сан-Марино1 : 5Польша
26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 7 Польша5 : 0Сан-Марино
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 6 Польша10 : 0Сан-Марино
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 2 Сан-Марино0 : 2Польша

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