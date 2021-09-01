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Германия - Армения 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
5 Сентября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
ГерманияАрмения
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Составы команд
Германия
Армения
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Хоакин Капаррос
История личных встреч
06.06.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Германия6 : 1Армения
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Германия — Армения. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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