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Бразилия - Аргентина 5 сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Сан-Паулу - Коринтианс (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
5 Сентября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
БразилияАргентина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Бразилия
Аргентина
Главные тренеры
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
11.07.2021 Кубок Америки Финал Аргентина1 : 0Бразилия
15.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
03.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия2 : 0Аргентина
16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина0 : 1Бразилия
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 11 Бразилия3 : 0Аргентина
14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Аргентина1 : 1Бразилия
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Бразилия2 : 0Аргентина
22.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Аргентина2 : 1Бразилия
20.09.2012 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2012 Бразилия2 : 1Аргентина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Бразилия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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