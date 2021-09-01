Бразилия - Аргентина 5 сентября прямая трансляция
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|Аденор Леонардо Бакши Тите
|Лионель Скалони
|11.07.2021
|Кубок Америки
|Финал
|1 : 0
|15.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|03.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 0
|16.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 11
|3 : 0
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|1 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 0
|22.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|2 : 1
|20.09.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2012
|2 : 1