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Эквадор - Чили 6 сентября прямая трансляция

Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104
6 Сентября 2021, Понедельник. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина)
Эквадор Чили
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Составы команд
Эквадор
Чили
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Уругвай Мартин Ласарте
История личных встреч
22.06.2019 Кубок Америки Группа C. Тур 2 Эквадор1 : 2Чили
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Чили2 : 1Эквадор
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Эквадор3 : 0Чили
12.06.2015 Кубок Америки Группа A Чили2 : 0Эквадор
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Чили2 : 1Эквадор
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Эквадор3 : 1Чили
16.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Эквадор3 : 0Чили
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Чили1 : 0Эквадор
13.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Эквадор1 : 0Чили

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